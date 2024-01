Donauwörth/Nördlingen

vor 19 Min.

Anklage gegen Donauwörther wegen 0,16 Gramm Haschisch

Plus Eine "sehr geringe" Menge Rauschgift genügt, um einen 39-Jährigen aus Donauwörth vor Gericht zu bringen. Das macht kurzen Prozess.

Von Wolfgang Widemann

Während die große Politik in Berlin anstrebt, die Produktion und den Besitz von beziehungsweise Haschisch in einem gewissen Rahmen zu erlauben, verfolgt die Justiz in Bayern nach wie vor auch kleine Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dies bekam ein Mann aus dem Donauwörther Stadtgebiet zu spüren.

Ihn kontrollierte im März 2023 im Bereich des Einkaufszentrums "Donaumeile" eine Zivilstreife der Polizei - und fand bei ihm 0,16 Gramm Haschisch. Dies brachte den 39-Jährigen nun vor Gericht. Zuvor hatte die Polizei ihre Erkenntnisse im vorigen Jahr der Staatsanwaltschaft in Augsburg übermittelt. Die wiederum erhob Anklage gegen den Mann, der in Zusammenhang mit Drogen bereits aufgefallen war.

