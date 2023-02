Donauwörth/Nördlingen/Augsburg

vor 7 Min.

Haftstrafe für Ex-Soldat: Auf dem Dachboden lagerte er gestohlene Munition

Ein Soldat, der in der Donauwörther stationiert war, hat in den 1990er Jahren einiges an Munition und Waffenzubehör gestohlen. Das Bild zeigt Uniformierte bei einem Appell in der Kaserne, die 2013 geschlossen wurde.

Plus Ein früherer Zeitsoldat aus dem Ries hat viel Munition und Zubehör aus der Kaserne in Donauwörth gestohlen. Nun erhält der 49-Jährige eine Gefängnisstrafe.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Einen ebenso überraschenden wie brisanten Dachbodenfund hat die Polizei im Frühjahr 2022 in einem Wohnhaus in einer Ries-Gemeinde gemacht: In einer mit einem Vorhängeschloss gesicherten Holzkiste mit der Aufschrift "Patronen für Handfeuerwaffen" kamen Munition und Waffenzubehör zum Vorschein. Dies hat für den Besitzer nun gravierende Folgen: Ein Schöffengericht in Augsburg verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen