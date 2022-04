Braucht es eine Wehr- oder Dienstpflicht? Meinungen aus dem Donau-Ries

Plus Der Kurswechsel der Politik rückt die Wehr- oder Dienstpflicht wieder in den Fokus. Die Meinungen dazu im Landkreis Donau-Ries gehen auseinander.

Der Krieg in der Ukraine zwingt die Bundespolitik zum Kurswechsel. Plötzlich stehen Themen auf der Agenda, die längst zu den Akten gelegt wurden: Waffenlieferungen, Vollausstattung der Bundeswehr und die Diskussion, ob Deutschland wieder eine Wehr- oder eine allgemeine Dienstpflicht braucht. Die Meinungen gehen auseinander - auch bei den Abgeordneten, die für den Landkreis Donau-Ries im Bundestag sitzen.