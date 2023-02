Donauwörther hat in seiner Wohnung über 100 Gramm Marihuana

Plus Die Polizei findet bei einer Durchsuchung in Donauwörth eine stolze Menge des Rauschgifts. Der Besitzer steht jetzt vor Gericht.

Er kam schon als Jugendlicher in Kontakt mit Drogen, geriet auf die schiefe Bahn und konsumiert seit vielen Jahren Marihuana. Weil die Polizei bei dem Donauwörther eine recht große Menge des Rauschgifts fand, musste er sich nun vor dem Schöffengericht Nördlingen verantworten.