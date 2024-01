Donauwörther verkauft 800 Gramm Marihuana: Prozess

Plus Ein 23-Jähriger steht wegen Drogenhandels vor dem Amtsgericht Nördlingen. Dort kommt es zu einer Verständigung.

Ein respektables Drogengeschäft in Donauwörth hat einen jungen Mann vor das Schöffengericht in Nördlingen gebracht. Hauptvorwurf: Der 23-Jährige soll 800 Gramm Marihuana verkauft haben. Damit drohte ein Urteil wegen Rauschgifthandels.

Die genannte Menge soll der gelernte Kaufmann der Anklage zufolge Ende August 2022 an einen anderen Mann verkauft haben, der ebenfalls ins Visier der Justiz geriet. Woher der 23-Jährige das Marihuana hatte, blieb ungeklärt. In einer Vielzahl von weiteren Fällen soll der Donauwörther kleinere Portionen (jeweils einige Gramm) der Droge verkauft haben. Zudem fand die Polizei bei ihm etwas Stoff.