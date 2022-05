Droge in Päckchen bringt Donauwörtherin vor Gericht

Plus Eine Frau aus Donauwörth gerät wegen einer geringen Menge Rauschgift in einer Postsendung unter Verdacht. Die Betroffene wehrt sich - und hat Erfolg.

Hat sich eine Frau aus Donauwörth im Ausland Drogen bestellt und per Post schicken lassen? Diese Frage hat das Amtsgericht Nördlingen beschäftigt. Die Angeklagte beteuerte ihre Unschuld.