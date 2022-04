Mit Drogen erwischt: 35-Jähriger muss hohe Geldstrafe zahlen

Plus Bei einem Mann aus dem südlichen Landkreis werden kleine Mengen Rauschgift gefunden. Das lange Vorstrafenregister verschärft das Urteil des Richters.

Bei einem Mann aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis hat die Polizei voriges Jahr im Herbst kleine Mengen Rauschmittel gefunden. Nun musste sich der 35-Jährige vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten. Das Ausschlaggebende für die Verhandlung war jedoch nicht die Menge der gefundenen Drogen, sondern die Länge seines Vorstrafenregisters.