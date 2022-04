E-Roller ohne Versicherung: Geldstrafe für Donauwörther

Plus Ein Donauwörther lässt einen Kaufinteressenten mit einem E-Scooter ohne Versicherung fahren. Die Folgen: Eine Strafanzeige und eine Gerichtsverhandlung.

Motorisierte Leichtkraftfahrzeuge benötigen einen Versicherungsschutz. Deshalb brauchen zum Beispiel Mofas und auch die zunehmend genutzten Elektroroller (E-Scooter) ein entsprechendes Versicherungskennzeichen. Wer dies nicht beachtet, riskiert eine Strafanzeige. So geschehen bei einem Donauwörther, der seinen Roller verkaufen wollte und einen Interessenten damit Probe fahren ließ, obwohl das Zweirad nicht versichert war. Dies brachte den Mann sogar vor Gericht.