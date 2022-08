Ein deutsch-französisches Kulturprojekt

Das Märchenstück "Der Drache" zu Gast im Freilicht-Theater. Am 3. August ist Aufführung.

Kultur kennt keinen Grenzen. Das zeigt sich jetzt in einer erneuten Begegnung zwischen Donauwörth, Nördlingen und dem französischen Villers-lès-Nancy. Hatte es zuvor eine Woche gemeinsamer Theaterarbeit in Frankreich gegeben, so hieß der Ehrenvorsitzende der Freilichtbühne Donauwörth, Wolfgang Schiffelholz, jetzt die elf deutschen und französischen Jugendlichen in Donauwörth willkommen. Gemeinsam mit der Freilichtbühne Nördlingen organisieren die beiden Vereine in diesen Tagen ein Kultur- und Rahmenprogramm, das Aufführungen und Besuche an beiden Bühnen wie auch die Begegnung mit "bayerischer Lebensqualität" vorsieht.

Im Zentrum der deutsch-französischen Jugendbegegnung steht die gemeinsame Theaterarbeit. Das parabelhafte Märchenstück "Der Drache" des zeitgenössischen Autors und Dramatikers Jewgeni Schwarz bildet die Grundlage der Workshops. Die Jugendlichen lernen auf ihrer Reise verschiedene künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten kennen, um das Stück in Szene zu setzen. Ein Höhepunkt ist die öffentliche Präsentation der Ergebnisse des zweiwöchigen Workshops unter der künstlerischen Leitung von Christian Schröter und Claire Le Guilloux.

Aufführung des Projekts ist in der Alten Bastei in Nördlingen

Die Abschlussperformance wird gezeigt am Mittwoch, 3. August, 20.30 Uhr, auf der alten Bastei in Nördlingen. Die Gruppe tritt dort im Rahmenprogramm anlässlich der Begrüßung der Neubürger und Neubürgerinnen von Nördlingen auf. Der Eintritt ist frei, Theaterinteressierte sind herzlich willkommen.

Das Theaterprojekt InterCultour wird veranstaltet vom Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT) und der Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et d'Animation (FNCTA). Kooperationspartner sind: Freilichtbühne Donauwörth, Freilichtbühne Nördlingen, Stadt Donauwörth, Stadt Nördlingen und der Verband Bayerischer Amateurtheater. Das Projekt wird gefördert durch das Deutsch-Französisches Jugendwerk. (AZ)

