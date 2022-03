Eine Woche vor Ende der Corona-Regeln: Ist der Donau-Ries-Kreis gerüstet?

Plus Am 2. April sollen trotz hoher Infektionszahlen fast alle Corona-Regeln enden. Wie Klinikdirektor Dr. Eberl und Hausärztesprecher Dr. Mertin die Lage bewerten.

Keine Woche wird es mehr dauern, da fallen in Bayern die Masken. Am 2. April sollen so gut wie alle Corona-Schutzmaßnahmen auslaufen. Doch die Infektionszahlen im Landkreis Donau-Ries sind nach wie vor hoch, die Inzidenz liegt fast bei 2000 und Virologen erwarten den weiteren Anstieg. Im Landkreis sind mittlerweile 237 Menschen an einer Covid-19 gestorben und Gesundheitsminister Karl Lauterbach befürchtet hier steigende Zahlen und warnt davor, die Pandemie als beendet zu betrachten. Wie also ist die Ausgangslage in der Region, kurz vor dem Ende vieler Maßnahmen?