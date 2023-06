Donauwörth/Nördlingen

vor 33 Min.

Früherer Wirt der Donauwörther VSC-Gaststätte vor Gericht

Das Vereinsheim des VSC Donauwörth. Von dort nahm ein früherer Pächter jede Menge Inventar mit, so legt ihm die Staatsanwaltschaft zur Last.

Plus Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Unterschlagung von Inventar aus dem Donauwörther Vereinsheim, das für andere Restaurants verwendet worden sein soll. Der Verein beziffert seine Forderungen auf über eine halbe Million Euro.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat Anklage gegen den früheren Gastwirt der Vereinsgaststätte des VSC 1862 Donauwörth erhoben, weil er Inventar aus der Vereinsgaststätte unterschlagen und dieses für andere von ihm betriebene Restaurants in Weißenburg und Augsburg verwendet haben soll. Am Donnerstag fand der erste Verhandlungstermin vor dem Amtsgericht Nördlingen statt.

Seit Dezember 2015 war die Tochter des Angeklagten Pächterin der Vereinsgaststätte. Am 21. Mai 2022 kündigte sie das Pachtverhältnis und noch in derselben Nacht, zwischen halb zwölf und halb ein Uhr, verlud der Gastwirt, ihr Vater, verschiedenes Inventar im Gesamtwert von rund 55.000 Euro in einen Pkw-Anhänger und brachte es – darunter auch Küchengeräte – in ein von ihm gepachtetes Restaurant nach Augsburg. 15 Tische und 52 Stühle transportierte der Angeklagte in eine andere von ihm gepachtete Gaststätte in Weißenburg. So lauten die Vorwürfe der Anklage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen