Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen schließen am 30. Dezember 2022

Nur noch bis Jahresende bieten die Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen Beratung und Impfungen mit allen verfügbaren Corona-Vakzinen an.

Die Bayerische Staatsregierung hat Ende Oktober entschieden, den Betrieb der Impfzentren einschließlich der mobilen Teams zum Ende des Jahres 2022 einzustellen. Betroffen sind davon auch die beiden lokalen Impfzentren des Landkreises in Donauwörth und Nördlingen.

Bis zum Jahresende sind zu den Öffnungszeiten der Impfzentren Donauwörth und Nördlingen Impfungen unverändert möglich. Die Öffnungszeiten sind weiterhin: Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. An Heiligabend und an Silvester sowie an den beiden Weihnachtsfeiertagen sind die Impfzentren geschlossen. Letztmöglicher Termin für eine Impfung in den beiden Impfzentren ist somit der 30. Dezember 2022. Eine Registrierung und Terminbuchung unter 0906/746680 oder https://impfzentren.bayern/citizen ist wünschenswert, aber nicht erforderlich.

Nur im Impfzentrum gibt es die Auswahl aller verfügbaren Impfstoffe zum Schutz vor Corona

Auch die Tätigkeit der mobilen Teams, einschließlich einiger Sonderimpftermine in diversen Gemeinden, die im Einzelnen noch bekannt gegeben werden, werden bis Jahresende fortgesetzt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für alle Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen in den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen wie auch bei den mobilen Impfaktionen noch alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe von BioNTech und Moderna, einschließlich der an die Omikron-Variantenangepassten neuesten Impfstoff-Generationen verfügbar sind. Ebenfalls erhältlich ist der Impfstoff von Novavax sowie der neue Ganzvirus-Totimpfstoff von Valneva. Diese Vielfalt und sofortige Verfügbarkeit wird es nach Schließung der Impfzentren so nicht mehr überall geben.

14 Bilder Impfzentrum Donauwörth: So läuft das Impfen ab Foto: Barbara Wild

Bis zum Jahresende können zudem auch noch die in beiden Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen angebotenen reinen Beratungs- und Informationsangebote zur Corona-Schutzimpfung genutzt werden. Die ärztliche Impfberatung umfasst unter anderem die Aufklärung über Impfnebenwirkungen und -risiken aller drei möglichen Impfstoffgruppen (mRNA-, Vektor- und Protein-Impfstoff) und soll dabei helfen, Ängste vor der Impfung und Zweifel an deren Wirksamkeit auszuräumen.

Landrat Stefan Rößle zog eine positive Bilanz: "Die Impfzentren waren rund zwei Jahre lang eine der wichtigsten Säulen der gemeinsamen Pandemie-Bekämpfung." Die regionalen Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen hatten am 28. Dezember 2020 ihre Arbeit aufgenommen und wurden bis zum 31. Januar 2021 noch durch das Staatliche Landratsamt selbst betrieben. Mit Wirkung zum 1. Februar 2021 wurden Betrieb und Organisation dann an das BRK Nordschwaben übergeben.

Der Start der Impfkampagne war holprig

Der Start der Impfkampagne war aufgrund des anfänglichen Impfstoffmangels noch etwas holprig und musste wegen ausgebliebener Impfstofflieferungen sogar einige Male kurz unterbrochen werden. Mit dem Anstieg der Impfstoffmengen und dem Wegfall der Priorisierungsvorgaben kam dann aber die Impfkampagne so richtig ins Rollen. Bis dato wurden 137.949 Corona-Impfungen in beiden regionalen Impfzentrenverabreicht.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Impfzentren haben durch ihren unermüdlichen Einsatz in den Impfzentren sowie in den mobilen Impfteams ein schnelles, flächendeckendes und niederschwelliges Impfen überhaupt erst möglich gemacht", sagt Landrat Stefan Rößle.

Dafür dankte er dem BRK-Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BRK in den Impfzentren. In den Dank schloss er auch den ärztlichen Leiter der Impfzentren, Herbert Schmidt aus dem gKU, Sebastian Völkl als koordinierenden Arzt und die zahlreichen weiteren mitwirkenden Ärztinnen und Ärzte sowie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Landratsamt mit ein, die den Betrieb der Impfzentren tatkräftig unterstützt haben.