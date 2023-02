Jäger vor Gericht: Er drohte Reviernachbarn mit Erschießen

Plus Ein Jäger aus dem Donau-Ries-Kreis hat gedroht, einen anderen Weidmann zu erschießen. Der Fall beschäftigt das Amtsgericht Nördlingen.

Ein Jäger aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis hat geäußert, er werde seinen Reviernachbarn erschießen. Der Fall landete jetzt vor dem Amtsgericht Nördlingen. Die beiden Weidmänner gerieten im Sommer 2021 in Streit. Der 46-Jährige war über seinen Kontrahenten offenbar ziemlich erzürnt. Bei zwei unterschiedlichen Gelegenheiten kündigte er an, er werde den anderen Jäger erschießen, wenn er diesen nachts im Wald erwische. Die Ohrenzeugen berichteten dies dem Mann, dem die Drohungen galten. Dieser wiederum ging zur Polizei und erstattete Strafanzeige.