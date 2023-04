Donauwörth/, Nördlingen

18:00 Uhr

Krankenhäuser im Landkreis Donau-Ries stehen vor Grundsatzfragen

Plus Beim gKU haben die Verantwortlichen einige Sorgen. Es geht um die Zukunft der drei Krankenhäuser. Vor dem Besuch des Gesundheitsministers keimt eine Hoffnung.

Von Barbara Wild

Wenn an diesem Freitag der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) für eine Stippvisite nach Donauwörth kommt, dann muss er in seiner sicher knapp bemessenen Zeit sehr viele grundsätzliche Fragen beantworten. Ja, es sind wohl substanzielle Zukunftsfragen, denen die drei Krankenhäuser in der Region gegenüberstehen. Denn die Lauterbach-Reform und die explodierenden Energiepreise liegen den Verantwortlichen im Magen. In zumindest einem Fall hoffen sie auf direkte Linderung der Schmerzen durch den Minister.

Die Lauterbach-Reform ist noch bei Weitem nicht ausverhandelt und wird auch vom Gesundheitsminister grundsätzlich abgelehnt. Im Landkreis Donau-Ries hört man das gerne, denn für die Häuser in Oettingen, Nördlingen und Donauwörth würden die Pläne einen radikalen Schnitt bedeuten: Die teuer und über Jahre aufgebauten Fachbereiche wie die Geburtshilfe, Orthopädie, Kardiologie oder Gastroenterologie müssten vermutlich schließen und nur noch absolute Grundversorgung wäre möglich. Denn Donauwörth und Nördlingen würden nach der jetzigen Definition der Reform als Level 1 - Haus gelten. Ein "Haus mit eben absoluter Grundversorgung und pflegerischer Leistung."

