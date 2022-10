Mann aus Donauwörth belästigt seine "Ex" immer wieder

Plus Ein 40-Jähriger aus Donauwörth stellt seiner früheren Partnerin ständig nach. Dafür bestraft ihn nun das Amtsgericht.

Obwohl es ihm verboten war, hat ein Mann aus Donauwörth immer wieder seine frühere Partnerin belästigt. Das Amtsgericht Nördlingen verurteilte den 40-Jährigen nun wegen diverser Vergehen nach dem Gewaltschutzgesetz.