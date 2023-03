Donauwörth/Nördlingen

12:00 Uhr

Donauwörther belästigt seine "Ex": Gericht verhängt saftige Geldstrafe

Plus Ein Donauwörther stellt seiner früheren Freundin immer wieder nach. Nun verurteilt ihn das Amtsgericht Nördlingen – obwohl die Frau den Strafantrag zurücknahm.

Von Wolfgang Widemann

Rund vier Jahre waren sie ein Paar, doch dann beendete eine junge Frau in Donauwörth ihre Beziehung zu einem Mann. Der vertrug das gar nicht und belästigte seine "Ex" immer und immer wieder. Dafür bekam er nun die Quittung vom Amtsgericht Nördlingen in Form einer saftigen Geldstrafe.

