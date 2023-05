Martina Bachmann leitet die beiden Zeitungen im Landkreis Donau-Ries

Donauwörther Zeitung und Rieser Nachrichten arbeiten enger zusammen. Martina Bachmann leitet künftig die beiden Lokalredaktionen.

Die beiden Zeitungen im Landkreis Donau-Ries, die Donauwörther Zeitung und die Rieser Nachrichten, haben ab sofort eine gemeinsame Redaktionsleitung: Martina Bachmann zeichnet sich verantwortlich für den Lokalteil beider Zeitungen. Die 41-Jährige stammt aus Bad Waldsee im baden-württembergischen Oberschwaben. Sie hat an der Universität Augsburg Geschichte, Politik und Kommunikationswissenschaft studiert und mit dem Magister abgeschlossen. Danach hat Bachmann bei der Augsburger Allgemeinen volontiert. Sieben Jahre lang war die Journalistin in Dillingen bei der Donau-Zeitung, zuletzt als stellvertretende Redaktionsleiterin. 2015 wechselte sie ins Ries nach Nördlingen und leitete seitdem die Redaktion dort. Martina Bachmann ist verheiratet und hat eine Tochter.

Die Redaktionen im Kreis Donau-Ries werden sich gegenseitig unterstützen

Der neuen Leiterin der Redaktionen im Landkreis ist es ein großes Anliegen, den Charakter der beiden Heimatzeitungen beizubehalten. Auch künftig wird es ein Redaktionsteam in Donauwörth und eines in Nördlingen geben. Alle Kollegen im Landkreis Donau-Ries werden enger zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Für die Rieser Leserinnen und Leser ist Martina Bachmann unter Telefon 09081/83250 erreichbar, für die der Donauwörther Zeitung unter Telefon 0906/780633. "Ich freue mich auf die Gespräche mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Wir werden an beiden Standorten weiterhin unser Bestes geben, um Ihnen täglich einen spannenden Lokalteil zu bieten", so die 41-Jährige. (AZ)