Donauwörth/Nördlingen

18:00 Uhr

Donauwörther wird nach Krawallnacht in Augsburg angeklagt

Plus Die Folgen der Krawallnacht in Augsburg voriges Jahr sind heute noch zu spüren. Ein Randalierer aus Donauwörth musste sich nun vor Gericht behaupten.

Von Celine Theiss

Die Krawallnacht in der Augsburger Maxstraße im Sommer 2021 hat überregional Aufsehen erregt. Feiernde haben sich der Aufforderung der Polizei widersetzt, die Straße zu verlassen, und legten sich mit den Beamten an. Flaschen wurden nach ihnen und anderen Einsatzkräften wie etwa Sanitätern geworfen. Einer dieser Randalierer stammt aus Donauwörth und muss sich nun vor dem Jugendschöffengericht in Nördlingen wegen besagter Nacht verantworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen