Schlag ins Gesicht: Angeklagter muss um Freiheit fürchten

Eine Auseinandersetzung in Donauwörth bringt einen 50-Jährigen vor Gericht. Er versucht, mithilfe seiner Familie straffrei davonzukommen. Das scheitert.

Eine Auseinandersetzung zweier Männer im Bereich des Festplatzes in Donauwörth hatte nun ein Nachspiel vor dem Schöffengericht in Nördlingen. Angeklagt war ein 50-Jähriger. Weil dieser kein unbeschriebenes Blatt ist, ging es für ihn nicht um nichts anderes als die Freiheit.

Das Ereignis, das zu der Verhandlung führte, liegt schon über ein Jahr zurück. Am Nachmittag des 5. Oktober ging ein 57-Jähriger mit seinen beiden Hunden auf dem Damm entlang der Donau spazieren. Auf Höhe des Wohnmobil-Stellplatzes an der Neuen Obermayerstraße entwickelte sich zwischen dem Mann und einem Reisenden, der mit seiner Familie auf der Fläche Station machte, ein Streit. Auslöser war möglicherweise die Tatsache, dass eines der Tiere nicht angeleint war.