Video-Führungen durch Geburtshilfe in Donauwörth und Nördlingen

Klassische Kreißsaal-Führungen sind pandemiebedingt nicht möglich. Die Krankenhäuser in Donauwörth und Nördlingen bieten daher eine digitale Lösung an.

Werdende Eltern stehen vor der Frage, wo sie ihr Kind zur Welt bringen möchte. Ein Besuch auf den Geburtsstationen in den umliegenden Krankenhäusern steht dann in der Regel an. Sie möchten Ärzte, Hebammen und die Ausstattung der Kliniken kennenlernen. Doch während der Pandemie ist das nicht so einfach, denn in den Krankenhäusern ist Besuch von außen nicht gewünscht. Zu groß ist die Gefahr, dass Fremde eine Infektion ins Haus bringen. Die könnte massive Folgen haben. Die beliebten Kreißsaal-Führungen können bis auf weiteres nicht mehr angeboten werden.

Mütter und Väter schildern Erfahrungen auf der Geburtshilfe-Station in Donauwörth

Doch nun gibt es eine neue Idee, wie werdenden Eltern ein Einblick in die Geburtshilfestationen in Donauwörth und Nördlingen verschafft werden kann. Die Donau-Ries Kliniken in Donauwörth und das Stiftungskrankenhaus Nördlingen bieten eine digitale Lösung an. Ab sofort stehen Videos auf den Webseiten der Kliniken zur Verfügung, die alle wichtigen Informationen über die geburtshilfliche Betreuung bieten.

„Wir haben einen Weg gefunden, um werdenden Eltern eine Orientierungshilfe zu geben. Das ist mit den Videos sehr gut gelungen. Ich danke den Hebammen und den Chefärzten der Frauenkliniken in Nördlingen, Kiriakos Savvidis, und Donauwörth, Dr. Bart Van de Pas, für ihre Unterstützung bei der Entstehung der Videos“, sagt gKU-Vorstandschef Jürgen Busse. In den Videos erzählen Mütter über ihre Erfahrungen mit der Geburtshilfe in Donauwörth, Hebammen geben hilfreiche Tipps und der Chefarzt des Stiftungskrankenhauses Nördlingen, Kiriakos Savvidis, präsentiert die professionelle ärztliche Betreuung mit Unterstützung durch die Hebammen in der Frauenklinik.

In beiden Kliniken gibt es Kreißsäle mit modernster Technik, Familienzimmern und Wohlfühlatmosphäre. „Wichtig für mich und mein Team ist die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten vor, während und nach der Geburt sowie das Gefühl der Geborgenheit, das wir vermitteln möchten, sodass sie sich jederzeit verstanden fühlen“, gibt Chefarzt Savvidis einen Einblick in das Selbstverständnis der Nördlinger Geburtshilfe. (AZ)

