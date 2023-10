Donauwörth/Nördlingen

Nach Party unvermittelt zugeschlagen: Dafür soll ein Mann nun ins Gefängnis

Plus Ein Betrunkener streckt im südlichen Donau-Ries-Kreis grundlos zwei junge Männer nieder. Deshalb steht er vor Gericht. Warum das Urteil einschneidend ist.

Sie wollten sich gerade auf den Heimweg von einer Party machen, die in einem Jugendzentrum im südlichen Donau-Ries-Kreis stattfand. Da erlebten zwei junge Männer in den frühen Morgenstunden des Tags der Deutschen Einheit im Vorjahr einen Albtraum: Ohne jegliche Vorwarnung sprang ein damals 31-Jähriger aus dem Gebüsch ging direkt auf einen 28-Jährigen zu und streckte dieser mit einem heftigen Schlag gegen den Kopf nieder. Dessen Freund rief dem anderen Mann, den das Duo vom Sehen her kannte, zu, er solle das Opfer in Ruhe lassen. Sekunden später hatte er durch einen weiteren Schlag eine gebrochene Nase.

Das gewaltsame Auftreten brachte den 31-Jährigen nun vor das Amtsgericht Nördlingen. Für ihn ging es um einiges, denn: Es waren nicht die ersten Taten dieser Art des Arbeiters. Sieben Vorstrafen standen für ihn bereits zu Buche. Dreimal war er wegen Körperverletzungen verurteilt worden, dreimal wegen Drogendelikten. Allein zwischen 2011 und 2021 beschäftigte er sechsmal die Justiz - und stand deshalb gleich doppelt unter Bewährung. Womit klar war: Es droht eine Gefängnisstrafe.

