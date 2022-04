Baustelle auf der B2 bei Donauwörth: Darauf müssen sich Autofahrer einstellen

Ab 13. April 2022 wird auf der B2 bei Donauwörth eine Brücke saniert. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen und Umwege einstellen.

Ab 13. April wird die Bundesstraße 2 bei Donauwörth-Nordheim zu einer Baustelle und damit der wichtige Verkehrsknotenpunkt nur eingeschränkt befahrbar sein. Das Staatliche Bauamt Augsburg saniert die in die Jahre gekommenen Brücken an dieser Stelle. Die Folgen: Umleitungen und Umwege für diejenigen, die sonst hier auf die Bundesstraße 16 abfahren.

Wie das Amt am Dienstag mitteilt, werden ab 13. April erste Vorarbeiten anlaufen. Die zweibahnige B2 führt im Bereich der Anschlussstelle Nordheim über die Bahnlinie Donauwörth-Ingolstadt und die Bundesstraße 16. Dieses Jahr wird die Brücke in Fahrtrichtung Augsburg und im kommenden Jahr die in Fahrtrichtung Nürnberg umfangreich instand gesetzt.

Baustelle auf der B2 bei Donauwörth: Umleitung über Nordheim

Die umfangreiche Instandsetzung erstreckt sich über die gesamte Fläche der Bauwerke - einschließlich der Aus- und Einfädelungsspuren der Anschlussstelle. Der Verkehr für beide Fahrtrichtungen wird einstreifig über die östliche Brücke geleitet.

Deshalb können dann Autofahrer, die auf der B2 Richtung Augsburg unterwegs sind, nicht mehr auf die B16 abfahren, sondern werden über die Ausfahrt Genderkingen/Nordheim geführt. Über die Ortsdurchfahrt Nordheim geht es dann zur B16 Richtung Tapfheim.

Wer Richtung Rain/Neuburg fahren will, muss offiziell einen Umweg nehmen. Denn er wird zunächst an der Baustelle vorbeigeleitet, kann dann über die Ausfahrt Bäumenheim wenden und wieder auf die B2 Richtung Nürnberg auffahren. Von dort aus kann er dann direkt auf die B16 Richtung Rain/Neuburg fahren. Für die Autofahrer auf der B2 Richtung Nürnberg ändert sich nichts.

Die Arbeiten starten ab Mittwoch, 13. April, mit dem Öffnen der Schutzplanken im Mittelstreifen. Im Anschluss daran wird die gelbe Baustellenmarkierung aufgebracht und der Verkehr in Fahrtrichtung Augsburg einspurig auf die Gegenfahrbahn geführt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Dezember 2022.

Asphaltausbrüche sind der Grund für die Ausbesserungsarbeiten

Wie das staatliche Bauamt erklärt, sind die Arbeiten nötig, weil in den vergangenen Jahren am Fahrbahnbelag immer häufiger größere Asphaltausbrüche aufgetreten waren, die zu Schlaglöchern geführt haben. Die Straßenmeisterei Nördlingen hat diese Schäden immer wieder instand gesetzt. Eine zwischenzeitlich erfolgte vertiefte Untersuchung und Auswertung hat aber ergeben, dass die Schadensursache hauptsächlich in der Schicht zwischen Asphaltbelag und dem Brückenüberbau aus Beton liegt. Deshalb lösen sich immer wieder Teile des Fahrbahnbelages.

Um in Zukunft weitere und großflächigere Ausbrüche zu vermeiden und damit auch die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wird die Abdichtung auf der gesamten Brückenflächen erneuert. Dabei werden alle Asphalt- und Abdichtungsschichten bis auf den Konstruktionsbeton der Brücke abgetragen und neu eingebaut. Ebenso werden auch die sogenannten Kappen, also der Gehweg mit Bordsteinen und Geländer, der Berührschutz für die elektrifizierte Eisenbahnlinie und die Übergangskonstruktionen erneuert. Damit soll gewährleistet werden, dass die Abdichtung wieder komplett wirksam ist und kein Wasser in die Konstruktion eindringt.

Im April 2023 starten dann die Arbeiten auf der B2 Richtung Nürnberg

Nach einer kurzen Winterpause wird ab Anfang April 2023 das östliche Bauwerk in gleicher Weise saniert. Die Gesamtfertigstellung ist für Dezember 2023 geplant.

Das Staatliche Bauamt Augsburg investiert insgesamt 1,8 Millionen Euro in die Erhaltung dieser beiden Bauwerke, die im Jahr 1994 gebaut und seitdem noch nicht saniert wurden. Das Amt bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und insbesondere Anlieger an den Umleitungsstrecken um Verständnis für die Baumaßnahmen und die hierfür notwendigen Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)