Diebe zapfen Diesel aus Lkw an B2 bei Nordheim ab

Diesel-Diebe bedienen sich an einem Lastwagen, der nachts an der Bundesstraße bei Nordheim steht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch an der B2 bei Nordheim eine größere Menge Diesel aus dem Tank eines Lastwagens gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Sattelzug zwischen 21.45 und 6 Uhr in einer Nothaltebucht direkt an der Bundesstraße in Fahrtrichtung Augsburg zwischen den Anschlussstellen Donauwörth-Süd und B16. Während der Fahrer in seiner Kabine schlief, zapften die Diebe mehrere Hundert Liter Sprit ab. Näheres ist der Polizeiinspektion Donauwörth bislang nicht bekannt. Sie bittet um Hinweise unter Telefon: 0906/706670. (AZ)