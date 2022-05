In der Freinacht geklautes Hoftor sorgt in Donauwörth für Ärger

Einer Donauwörtherin haben in der Freinacht Unbekannte das Hoftor geklaut - noch immer fehlt davon jede Spur. Deshalb ging die 70-Jährige jetzt zur Polizei.

Ein vermeintlicher Freinacht-Scherz sorgt in Donauwörth-Nordheim für Ärger. In der Nacht zum 1. Mai haben laut Polizei Donauwörth Unbekannte das Hoftor des Anwesens einer 70-jährigen Rentnerin in der Raiffeisenstraße ausgehängt und mitgenommen. Jegliche Suchaktion im Umkreis des Hofes und im weiteren Umfeld blieb ohne Erfolg - das Tor ist weg. Das sorgt bei der Besitzerin für alles andere als Belustigung.

Wer kann Hinweise auf das geklaute Tor geben?

Deshalb hat sie nun bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls gegen unbekannt gestellt - verbunden mit der Hoffnung, jemand findet das Hoftor. Es handelt sich um einen Jägerzaun (Eisenrahmen, mit Holzlatten besetzt) in Mittelbraun. Das Tor ist etwa 2,50 bis 3 Meter breit und etwa 80 Zentimeter hoch. Der Wert wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Wer Hinweise auf die Diebe oder auf das Tor geben kann, sollte sich bitte bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden. (AZ)

