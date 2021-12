Lastwagenfahrer begeht Unfallflucht

Beinahe wäre es zwischen Nordheim und Rain zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem 40-Tonner gekommen. Die Polizei sucht nun den Lkw-Fahrer.

Die Donauwörther Polizei beschäftigt eine Unfallflucht. Am frühen Donnerstagmorgen, um 5.45 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Skodafahrer auf der Kreisstraße zwischen Nordheim und Rain. In einer Rechtskurve kam dem Mann ein bislang unbekannter Lkw auf der rechten Fahrspur entgegen, berichten die Beamten. Der 32-Jährige musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem 40-Tonner zu verhindern, und prallte daraufhin in die rechte Leitplanke.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerkannt und ohne anzuhalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/70667-0 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.