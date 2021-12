Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert

Weil sie eine Verkehrssituation unterschiedlich bewerteten, sind zwei Autofahrer aneinandergeraten. Zuerst verbal, dann aber gab es auch Faustschläge.

Im Teutonenweg in Nordheim sind am Mittwoch um 18.55 Uhr zwei Autofahrer aufgrund einer unterschiedlich bewerteten Verkehrssituation dermaßen in Streit geraten, dass es nach intensiver Diskussion zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Das berichtet die Polizei. Im Verlauf der zuerst verbal ausgetragenen, hitzigen Auseinandersetzung ging schließlich der Fahrer eines Ford-Sprinters auf den Mercedes seines Kontrahenten zu und zog dessen Beifahrer gewaltsam aus dem Fahrzeug.

Schließlich versetzte der Angreifer dem 65-jährigen Beifahrer einen Faustschlag. Dieser wehrte sich - ebenfalls mittels eines gezielten Faustschlages - gegen den 55-Jährigen. Einem Zeugen gelang es schließlich, beide Parteien zu trennen. Eine hinzugerufene Polizeistreife der Inspektion Donauwörth zeigte die beiden Männer wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung an.