Vorfahrt missachtet: 7000 Euro Schaden bei Unfall in Nordheim

Der junge Autofahrer ignoriert die Vorfahrt eines anderen Wagens und verursacht in Nordheim einen Unfall. Dabei entsteht ein hoher Schaden.

Im Donauwörther Ortsteil Nordheim hat am Sonntagabend ein 25-Jähriger einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Laut Polizei sei der junge Mann mit seinem Pkw zuvor auf der B2 in südlicher Richtung unterwegs gewesen. Die Bundesstraße verließ er gegen 23.15 Uhr auf Höhe Nordheim, um auf die Kreisstraße nach Genderkingen zu fahren. Beim Auffahren nahm der 25-Jährige einem von links kommenden 41-jährigen Autofahrer die Vorfahrt und prallte in dessen Beifahrerseite.

Die Kollision war so heftig, dass der Wagen des 41-jährigen Baden-Württembergers nicht mehr weiterfahren konnte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Beide Autofahrer seien den eigenen Angaben zufolge unverletzt geblieben. Da der Verursacher in Tschechien wohnt, musste er noch an der Unfallstelle ein Bußgeld von 150 Euro zahlen. (AZ)

