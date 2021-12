Notärztin im Einsatz: "Geimpft oder nicht - wir machen keinen Unterschied"

Plus Die vierte Welle bestimmt die Einsätze der Donauwörther Notärztin Birgit Baier. Wie sie infizierten Patienten begegnet, sich schützt und warum sie ein wenig wütend ist.

Die alte Dame ringt nach Luft. Als Notärztin Birgit Baier mit drei Kollegen zu der Seniorin in die Wohnung kommt, ist die Lage dramatisch. Der Sauerstoffmesser zeigt keine Sättigung im Blut - der Wert ist unter 50 Prozent und damit so tief gefallen, dass es das Gerät nicht mehr anzeigt. Normal wären 95 bis 100 Prozent. Die Atemfrequenz ist niedrig, die Patientin ist nicht mehr richtig ansprechbar. "Eingetrübt", sagt Baier. Aber die Patientin kann noch schildern, dass sie nicht gegen Corona geimpft ist, weil sie doch sowieso keine Kontakte habe.