Donauwörth

06:30 Uhr

OB Jürgen Sorré: Das alles steht 2022 in Donauwörth an

So fing man an, mit der Planung in der Bürgerwerkstatt zum Alfred-Delp-Quartier in der Sebastian-Franck-Grundschule.

Plus Im bald anbrechenden neuen Jahr soll in Donauwörth vieles, was geplant war umgesetzt werden. OB Jürgen Sorré spricht über die wichtigsten Ziele.

Von Thomas Hilgendorf

Jürgen Sorré ist vorsichtig bei der Wortwahl. Das Jahr 2021 will der Donauwörther Oberbürgermeister nicht zu euphorisch beschreiben. Gemeinhin war es schließlich das zweite Seuchenjahr mit Corona: "Die Rahmenbedingungen waren alles andere als einfach." Ein unter Druck stehender Einzelhandel, eingeschränkte Freiheiten, eingeschränktes soziales Leben, auch wenn im Sommer etwas Luft zum Atmen spürbar war. Trotzdem, das betont der OB, habe man heuer "einiges auf den Weg gebracht", teils unter widrigen Umständen.

