OB Sorré: Die Stadt konnte das Donauwörther Kino nicht retten

Plus Das Donauwörther Kino macht endgültig zu. Der Oberbürgermeister sagt, die Stadt habe dies nicht verhindern können. Ob es ein neues Kino geben wird?

Oberbürgermeister Jürgen Sorré sagt, die Nachricht vom Montag, dass das Donauwörther Cinedrom seine Pforten schließt, sei "katastrophal" für die Stadt. "Final" habe er ebenfalls durch die Medien von der Endgültigkeit des Entschlusses der Betreiberin erfahren.