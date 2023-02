Donauwörth

Obdachlosigkeit: Die Stadt Donauwörth geht neue Wege

Plus Donauwörth hat Sozialarbeiterinnen eingestellt, um Obdachlosen Chancen zu geben. Der Weg zurück in ein bürgerliches Leben ist schwer, aber nicht aussichtslos.

Von Barbara Würmseher

Wer in dem dreigeschossigen, heruntergekommenen Haus mit schmutzig-gelber Fassadenfarbe in der Donauwörther Innenstadt wohnt, der ist ganz unten in unserer Gesellschaft angekommen. Es sind Gestrandete, die dort im Obdachlosenheim leben, Menschen mit unterschiedlichen Schicksalen, die eines gemein haben: Es hat ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen und sie kommen aus eigener Kraft - wenn überhaupt - nicht mehr auf die Beine. Solchen Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben, damit sie nicht unter der Brücke schlafen müssen, ist Aufgabe der Gemeinden. Mit der reinen Behausung an sich aber hat sich die kommunale Pflicht auch schon erschöpft.

