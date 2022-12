Oberbürgermeister Sorré blickt von einem herausfordernden Jahr ins nächste

Plus Donauwörths Rathaus-Chef erklärt, wieso 2022 trotz aller Widrigkeiten vieles gelungen ist und was den Haushalt für kommendes Jahr belastet.

Dass sich trotz der aktuellen Krisen im Vergleich zu vergangenem Winter einiges verbessert hat, machte Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré gleich zu Beginn seiner Jahresabschlussworte deutlich. "Meine letztjährige Ansprache stand noch voll im Zeichen der Pandemie. Gerade hatten uns stark ansteigende Infektionszahlen zurückgeworfen", sagte er vor dem Stadtrat. Abgesagte Weihnachtsmärkte seien nur eine der Folgen gewesen. Ganz anders heuer: Die Hoffnung auf das viel zitierte "mit dem Virus leben lernen" habe sich erfüllt, nennenswerte Einschränkungen gebe es keine mehr. Die Hoffnung auf einen ganz normalen Alltag allerdings habe sich zerschlagen.