Donauwörth

18:00 Uhr

Öffnet die Jugendherberge in Donauwörth je wieder ihre Türen?

Plus Seit fast drei Jahren steht die Jugendherberge in Donauwörth leer. Bei der Sanierung sind gravierende Mängel aufgefallen - doch eine Lösung ist nicht in Sicht.

Von Celine Theiss

Gerade jetzt in den Ferien hätte in der Jugendherberge Donauwörth reges Treiben geherrscht. Doch bei einem Blick durch die Fenster des gelbgrünen Gebäudes sieht man vor allem eines: Leere. Kein Mensch weit und breit, kein Licht brennt, die Stühle stehen ordentlich gestapelt in dem großen Aufenthaltsraum im Erdgeschoss. Draußen weht es Blätter durch den Vorhof. Doch so verlassen wie jetzt ist das markante Gebäude im Stadtteil Berg nicht erst seit gestern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen