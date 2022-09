Donauwörth

vor 4 Min.

Ökomarkt: Das kleine Pflänzchen ist groß geworden

Plus Was mit einer Handvoll Enthusiasten begonnen hat, ist erstaunlich gewachsen. Der Donauwörther Ökomarkt ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender geworden.

Von Helmut Bissinger

Die ganze Palette hat Gabriele Schied nicht mitgebracht: Doch eine breite Palette der 150 Gewürze, die zu Hause lagern, findet sich dann doch am kleinen Stand beim Ökomarkt in Donauwörth. Mit dem, was die Aussteller beim Markt am Sonntag zeigten, wären sie vor 27 Jahren vermutlich glatt durchgefallen. "Denn alles hat sich gewandelt", sind sich die Aussteller einig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

