Öse an Maispflanze befestigt: Wollte ein Unbekannter Erntemaschinen beschädigen?

Wohl in der Absicht, Erntemaschinen zu zerstören, hat ein bislang Unbekannter eine Maispflanze bei Donauwörth präpariert.

Bei Erntearbeiten von Futtermais löste der Metalldetektor am Häcksler eines Lohnunternehmers am Mittwochvormittag in Donauwörth Schäfstall aus, wodurch ein Schaden an der Erntemaschine verhindert werden konnte. Das teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Täter hatte mit einem Bindedraht an einer Maispflanze im Feld eine etwa 20 Zentimeter lange Gerüst- oder Schrauböse aus Metall befestigt. Der Täter handelte wohl in der Absicht, Erntemaschinen zu beschädigen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter 0906/706670. (AZ)