Ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Mann baut Unfall in Donauwörth

Am Freitagmorgen ereignete sich ein Unfall, in den ein Mann ohne gültige Fahrerlaubnis verwickelt war.

Ein Mann hat in Donauwörth am Freitag einen Unfall verursacht, bei dem er ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen ist. Das teilt die Polizei Donauwörth mit. Gegen 9.55 Uhr fuhr ein 56-jähriger Donauwörther mit seinem Auto aus einem Parkplatz in die Donauwörther Weningstraße. Dabei übersah er eine 59-jährige Donauwörtherin, die mit ihrem Fahrzeug bereits auf der Straße fuhr. Zwar entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro, allerdings stellte sich während der Unfallaufnahme heraus, dass der Unfallverursacher nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte. Den Mann erwarten den Beamten zufolge nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (dz)