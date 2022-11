Ohne Führerschein und fünfmal so schnell wie erlaubt

Für einen Autofahrer, der viel zu schnell im Ried in Donauwörth unterwegs war, wird es ein teures Nachspiel geben.

Mit 31 km/h war ein 46-Jähriger laut Polizei an einem Abend Anfang November im Ried in Donauwörth unterwegs. In der Adolph-Kolping-Straße, wo nur Schrittgeschwindigkeit, also vier bis sieben km/h, erlaubt ist. Zudem war der Mann nicht angegurtet und konnte keinen Führerschein vorweisen. Diesen habe er den eigenen Angaben zufolge vergessen.

Jetzt kommt raus: Der Mann hat den Führerschein nicht nur vergessen

Nachermittlungen ergaben nun, dass der 46-Jährige den Kontrollbeamten falsche Personalien angab und überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Auto war. Diese wurde ihm bereits vor geraumer Zeit durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt rechtskräftig entzogen. Für den Mann wird es laut Polizei wohl teuer, denn die Folge ist eine weitere Anzeige sowie ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)