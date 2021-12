Ohne Termin zur Corona-Impfung: Aktion am Sonntag in Donauwörth

Am 19. Dezember findet bei einer Praxisgemeinschaft in Donauwörth eine Impfaktion statt. Das müssen Interessierte wissen.

Eine Corona-Sonderimpfaktion für alle ab 30 Jahren findet am Sonntag, 19. Dezember, von 10 bis 16 Uhr in einer Hausarztpraxis in Donauwörth statt. Die Impfungen werden in der Praxis Drs. Stoklasa, Freisleben, Musaeus und Merk durchgeführt. Es sind Erst-, Zweit und Boosterimpfungen möglich.

Die Hausärztliche Gemeinschaftpraxis Donauwörth wird von 10 bis 16 Uhr Impfungen durchführen. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Moderna, solange der Vorrat reicht . Die Aktion findet statt in den Praxisräumlichkeiten Reichsstraße 37 in Donauwörth. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Impfaktion in Donauwörth: Diese Dokumente müssen Interessierte mitbringen

Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 30 Jahre. Impflinge müssen ihre Krankenversichertenkarte und ein Ausweisdokument mit Bild dabeihaben sowie den Impfpass (falls vorhanden).

Für die Impfung werden die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Impfunterlagen, bestehend aus Aufklärungsmerkblatt sowie Anamnese- und Einwilligungsbogen zu mRNA-Impfstoff, benötigt. Die Formblätter stehen im Internet auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts zum Download zur Verfügung.

Das Ärzteteam betont, dass ohne die oben genannten Unterlagen keine Impfung möglich sei.

