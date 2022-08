Donauwörth

vor 50 Min.

Oldtimertag in Donauwörth: 650 "Schätzchen" zu Gast in der Innenstadt

Es könnte ein Bild von vor gut 60 Jahren sein: eine BMW Isetta vor einem Fiat 500 auf der Donauwörther Reichsstraße. Der Oldtimertag sorgte am Samstag für Betrieb in der Innenstadt.

Plus Hunderte zieht es am Samstag in die Donauwörther City. Dort sind auch zum Teil sehr seltene Fahrzeuge zu bestaunen, von denen es weltweit nur noch eine Handvoll gibt.

Von Helmut Bissinger

Eher unscheinbar steht er im Schatten des Reichsstadtbrunnens und doch ist er eine Rarität: der Mazda Cosmo, der weltweit gerade einmal 1400 Mal gebaut worden war. Vermutlich fünf Exemplare gibt es von ihm noch. Michael Frey aus Augsburg ist es ganz recht, dass sein Schmuckstück nur von Kennern erkannt wird – „dann gibt es nicht so viele Kratzer“. Frey betreibt in Augsburg ein Auto-Museum. Dieses Fahrzeug hat er für einen Tag daraus entliehen.

