Online-Betrüger sind erfolgreich: Donauwörther verlieren Geld im Internet

Zwei Donauwörther sind Opfer von Online-Betrügern geworden - allerdings in völlig verschiedenen Bereichen.

Zwei Fälle von Online-Betrug, in denen die Täter erfolgreich waren, meldet die Polizei Donauwörth. So erstattete ein Mann am Dienstag Anzeige, weil er auf einer Online-Singlebörse aufs Glatteis geführt worden war. Laut Polizeibericht hatte er dort eine angeblich interessierte Frau kennengelernt, die einem persönlichen Treffen zustimmte - allerdings erst, wenn der Mann ihr 300 Euro auf ein philippinisches Konto überwiesen hätte. Der Mann kam der Aufforderung nach. Nach der Zahlung endete der Kontakt abrupt.

Ein Donauwörther wollte online einen Verstärker kaufen - und bekam nichts

Der zweite Fall spielte sich auf einem Kleinanzeigenportal im Internet ab. Ein 22-Jähriger wollte von einem privaten Verkäufer einen Verstärker kaufen und bezahlte dafür 800 Euro per Paypal-Freundschaftszahlung, die es unmöglich macht, das Geld zurückzubekommen. Der Verkäufer hatte dem 22-Jährigen zuvor als laut Polizei "vertrauensbildende Maßnahme" die Kopie eines falschen Personalausweises zugeschickt. Nach der Zahlung brach der Kontakt ab, eine Lieferung erfolgte nicht. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)