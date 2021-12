Der Internetbetrug scheint kurz vor Weihnachten zu florieren: Spielekonsole, Küchenmaschine, Kleidung, Zugtickets - das sind die aktuellen Fälle.

Auch am Montag sind bei der Polizeiinspektion Donauwörth wieder mehrere Anzeigen hinsichtlich Online-Betrügereien in den Vorweihnachtstagen eingegangen. So wollte eine 34-jährige Bäumenheimerin einen Thermomix im Internet erwerben und bezahlte dafür 510 Euro auf ein vom Verkäufer genanntes Bankkonto. Danach brach der Kontakt ohne Lieferung ab. Ein 26-jähriger Donauwörther kaufte bei einer Onlineplattform von privat eine Spielekonsole und bezahlte dafür 160 Euro per Vorkasse. Er bekam weder Ware noch eine Rücküberweisung. Eine 42-jährige Harburgerin bezahlte 160 Euro für eine Jacke bei Ebay und erhielt ebenfalls keinerlei Lieferung. Ein 47-jähriger Harburger meldete, dass Unbekannte seinen Account bei der Deutschen Bahn gekapert und auf seine Rechnung Zugfahrscheine im Wert von 260 Euro generiert hätten. Eine 37-jährige Wemdingerin zeigte an, dass von Unbekannten auf ihren Namen ein Kundenkonto bei einem Kleidungsversand eröffnet und zwei Bestellungen durchgeführt wurden. In allen Fällen leiteten die Donauwörther Beamten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. (AZ)