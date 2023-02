Onlinebetrüger hackt Konten von Donauwörtherin

Ein Unbekannter hackt mehrere Onlinekonten einer Donauwörtherin. Die Polizei ermittelt.

Eine 27-Jährige aus Donauwörth hat am Donnerstag Strafanzeige erstattet, weil mehrere ihrer Onlinekonten gehackt wurden. Wie die Polizei berichtet, habe sich ein bislang Unbekannter Zugang zu dem E-Mail-Konto und dem Portal Ebay-Kleinanzeigen verschafft. Danach bot der Täter mehrere Inserate unter dem Namen der Frau an. Zudem wurde mindestens eine Zahlung in Höhe von 80 Euro durchgeführt, ohne dass jemals tatsächlich eine Ware zum Verkauf stand. Die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Ausspähen von Daten, Datenveränderung sowie Betrug auf. (AZ)

