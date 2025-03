Osterbrunnenvielfalt in der Donauwörther Innenstadt

Vom 30. März bis zum 27. April 2025 werden in der Donauwörther Innenstadt und ausgewählten Stadtteilen Donauwörths die Brunnen festlich geschmückt, bunt dekoriert und so zu einem Symbol für Ostern. Die Osterbrunnenaktion der CID wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Sankt Johannes, dem Heimat- und Volkstrachtenverein Donauwörth, Hobbykünstlerinnen und Künstlern der Donauwörther Seniorenheime sowie den Donauwörther Schulen und Kindergärten gestaltet und startet zeitgleich mit dem Ostereiermarkt.

Insgesamt gibt es fünf geschmückte Innenstadtbrunnen, deren Dekoration in den Händen der CID-Projektleiterin Birgit Rößle und einem Team liegt. Ziel der Aktion ist es verschiedenste Altersgruppen, Schulen, Kindergärten, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Firmen und Institutionen zusammenzubringen und so das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Insgesamt 600 Eier dieses Jahr grundierten die Mitglieder des Heimat- und Volkstrachtenverein, Edeltraud, Rudolf und Julia Kraut sowie Claudia Kraut-Speer, in den Farben weiß und blau für den Fischerbrunnen. Bei einer Malaktion im Bürgerspital am 11.3. um 15 Uhr werden diese dann von den Donauwörther Seniorinnen und Senioren des Bürgerspitals und des BRKs kunstvoll bemalt. „Es ist jedes Mal wieder schön zu sehen mit wie viel Begeisterung und Engagement die Seniorinnen und Senioren sich einbringen. Ohne sie hätten wir so einen toll geschmückten Fischerbrunnen nicht. Ich bedanke mich von Herzen bei allen Teilnehmenden.“, so Projektleiterin Rößle.

Icon Vergrößern Der Fischerbrunnen im Ried. Foto: Christiane Kickum Icon Schließen Schließen Der Fischerbrunnen im Ried. Foto: Christiane Kickum

Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr auch wieder der sogenannte „Künstlerbrunnen“ in der oberen Reichsstraße. Dieser wird 2025 von der Heilig-Kreuz-Schule bestückt. Als einziger Brunnen wird er jedes Jahr komplett neugestaltet und birgt so immer eine kleine Überraschung.

Der Springbrunnen in der Promenade wird von der Stiftung Sankt Johannes unter der Leitung von Manuel Seiler dekoriert. Klientinnen und Klienten der Tagesstätte für seelische Gesundheit und der Förderstätte für Menschen mit erworbener Hirnschädigung bereiten die Dekoobjekte auf und bringen diese dann gemeinsam am Brunnen an. Im Rahmen eines Schnuppertages werden Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule bei den Vorbereitungen gemeinsam mit den Klienten mitwirken. Bunt bemalte Hasen und Eier aus OSB-Platten zieren den Promenadenbrunnen und bieten einen farbenfrohen Blickfang in der grünen Oase.

Icon Vergrößern Der Künstlerbrunnen gegenüber dem Münster in der Donauwörther Reichsstraße. Foto: Christiane Kickum Icon Schließen Schließen Der Künstlerbrunnen gegenüber dem Münster in der Donauwörther Reichsstraße. Foto: Christiane Kickum

Der Partnerschaftsbrunnen in der Reichsstraße bekommt wie jedes Jahr seine Krone aufgesetzt und wird dann mit den von den Kindern der städtischen Kindergärten bemalten Eier geschmückt. In gelb und blau erstrahlt der Marienbrunnen am Rathaus, der von den Hausmeistern der Stadtverwaltung liebevoll hergerichtet wird.

Viele Brunnen sind zudem mit Grüngirlanden geschmückt. Hierfür werden seit einigen Jahren aus Nachhaltigkeit die Weihnachtsgirlanden zweitverwertet. Bei einem Osterspaziergang am Ostereiermarkt können die österlich, bunt, kreativ gestalteten Osterbrunnen bestaunt werden und verbreiten Vorfreude auf das anstehende Osterfest. (AZ)

info: Zur Ostereiermalaktion im Bürgerspital am 11.3. um 15 Uhr sind alle interessierten Seniorinnen und Senioren herzlich eingeladen. Mehr unter www.cid-donauwoerth.de.