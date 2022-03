Ostereiermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Donauwörth

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet nun wieder der traditionelle Ostereiermarkt in Donauwörth statt. Zugleich ist am 27. März verkaufsoffener Sonntag.

Für Besucher und Aussteller dreht sich am Sonntag, 27. März, in Donauwörth alles rund ums Ei. Genaugenommen um das Osterei – denn die City Initiative Donauwörth lädt zum "Donauwörther Ostereiermarkt" ab 10 Uhr, diesmal in die Räume der Kolping Akademie, ins Zeughaus und auf die Altstadtinsel Ried ein. Die CID kündigt eine "bunt-traditionelle Schau" verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag (27. März) der Donauwörther Fachgeschäfte von 13 bis 18 Uhr an.

Angefangen hat es einst mit einer kleinen Anzahl von acht Ausstellern im Jahr 2002 im Kolpingsaal. Vor 20 Jahren wurde die Idee vom ersten Projektleiter Gerhard Christ umgesetzt und schon im darauffolgenden Jahr hatte man viele Fieranten mit im Boot und der Ostereiermarkt konnte im Tanzhaus stattfinden. Mittlerweile strömen alljährlich viele hundert Besucher auf den Markt.

Gewinnspiel für Marktbesucherinnen und -besucher in Donauwörth

Nach nun zweijähriger coronabedingter Pause findet heuer der Ostereiermarkt nicht wie in den bisherigen Jahren im Tanzhaus, sondern in den Räumlichkeiten der Kolping-Akademie, im Zeughaus, im Freien auf der Altstadtinsel Ried und in der Spitalstraße statt. Knapp 50 Aussteller präsentieren ein gemischtes Angebot: Von Hand und mit viel Liebe bemalte Ostereier, österliche Kerzen in den unterschiedlichen Formen und Farben, Dekorationsartikel für Heim und Garten aus den unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Stroh, Moos oder Ähnlichem und vieles mehr.

Verkaufsoffener Sonntag in Donauwörth am 27. März

Eröffnet wird der Markt um 10 Uhr durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré und CID-Vorsitzenden Markus M. Sommer im Zeughaus. Nach einem österlichen Rundgang zu den Osterbrunnen wird OB Sorré auch die Aussteller in der Kolping Akademie begrüßen. In der gesamten Innenstadt haben die Geschäfte schließlich von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Osterbeet vor dem Tanzhaus sowie die Dekorationen in der Innenstadt fallen bereits seit einiger Zeit auf. Es gibt auch ein Gewinnspiel, das man sich beim Spazierengehen erschließen kann: In der Hindenburgstraße, der Spitalstraße, der Rathausgasse, Reichsstraße und der Sonnenstraße sind bunte Holzhasen sowie gelbe und weiße Holzhühner verteilt. Diese gilt es zu zählen und die richtige Lösung auf der Teilnahmekarte zu vermerken. Einsendeschluss ist der 24. April. Abgegeben werden die Teilnahmekarten bei der CID-Geschäftsstelle im Rathaus oder per Mail an cid@donauwoerth.de. Die Teilnahmekarte findet man demnächst auf der Internetseite der CID.

Wer gerne an diesem Sonntag eine Stadtführung besuchen möchte, kann sich um 16 Uhr an der Tourist-Information einfinden und erfährt viel Wissenswertes über Geschichte und G'schichten Donauwörths. Der Preis beträgt 5 Euro pro Erwachsener, 2,50 Euro ermäßigt. (AZ)