Paar will Flüge stornieren und gerät an Betrüger

Eine Fake-Internetseite wird zwei Personen aus Donauwörth zum Verhängnis. Die Polizei ermittelt.

Ein Paar aus Donauwörth ist bei dem Versuch, bereits gebuchte Flüge per Internet zu stornieren, an Betrüger geraten. Der Polizei zufolge bemerkten die Opfer nicht, dass sie an eine Fake-Adresse gerieten.

Sie gaben ihre persönlichen Daten und Kreditkartennummern an. Dies nutzten die Täter, um von den Konten der Nordschwaben insgesamt rund 900 Euro abzubuchen. Als das Paar dies bemerkte, erstattete es Anzeige bei der Polizeiinspektion Donauwörth. Die ermittelt jetzt. (AZ)