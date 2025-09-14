Icon Menü
Donauwörth: Paddelspaß beim Ferienprogramm des Kanu-Clubs Donauwörth

Donauwörth

Paddelspaß beim Ferienprogramm des Kanu-Clubs Donauwörth

Von Iris Scheibel für Kanu-Club Donauwörth e.V.
    . Foto: Sebastian Günther

    Neun Kinder erlebten einen unvergesslichen Nachmittag auf der Altmühl. Unter der Regie von Jugendwart Sebastian Günther und der vereinseigenen Jugend wurde mit großer Begeisterung bei strahlendem Sonnenschein gepaddelt. Schnell hatten die Kinder den Dreh raus und glitten über das Wasser. Höhepunkt war die Wasserrutsche, die für eine rasche Abkühlung sorgte. 

