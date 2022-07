Panzerminen in der Donau: Behörden sperren Wege und Wasser

Nach weiteren brisanten Funden in der Donau bei Donauwörth reagieren die Behörden. Liegen weitere Minen im Fluss?

In der Donau bei Donauwörth sind erneut gefährliche Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht. Im Bereich unter der Brücke, auf der die B2 den Fluss überquert, entdeckten Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) und einer Spezialfirma insgesamt fünf Panzerabwehrminen. Dies hat Folgen: In dem Bereich darf sich jetzt bis auf Weiteres niemand mehr aufhalten, weder im Wasser, noch am Ufer.

Den brisanten Fund machten WWA-Beschäftigte am Mittwoch direkt unter der Brücke am östlichen Stadtrand, als sie den Pegel des Flusses kontrollierten. Der ist durch die Trockenheit ziemlich niedrig. Im flachen Wasser in der Nähe des nördlichen Ufers entdeckten die Bediensteten zwei Minen.

Eine Spezialfirma spürt in der Donau drei weitere Minen auf

Das WWA informierte sogleich die Polizei. Die sicherte den Fundort ab und verständigte eine Spezialfirma. Deren Mitarbeiter suchten die nähere Umgebung ab – und spürten drei weitere solche Minen auf. Ähnliches passierte vor zwei Jahren. Im August 2020 stießen WWA-Mitarbeiter an gleicher Stelle bereits auf zwei Panzerminen. Damals starteten die Sicherheitskräfte eine größere Aktion. Das Umfeld inklusive der B2 wurde abgeriegelt. Im Umkreis von 300 Metern durften sich keine Menschen mehr aufhalten. Der Luftraum über Donauwörth wurde bis in eine Höhe von 500 Metern gesperrt. Fachleute holten die beiden Minen aus der Donau und sprengten sie auf einem angrenzenden Gelände.

Im August tauchte in der Donau bei Donauwörth unter anderem diese Panzermine auf. Foto: Wolfgang Widemann

Dieses Mal packten die Spezialisten die insgesamt fünf Panzerminen in Kisten und nahmen sie mit. Das Fahrzeug begleiteten zwei Polizeiautos auf dem Weg nach Garching, wo die Minen unschädlich gemacht wurden.

Nach aktuellem Stand, so teilt das Landratsamt mit, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere solcher Kampfmittel im Fluss befinden. Es wird vermutet, dass die Minen am Ende des Kriegs in die Donau gekippt wurden. Im Laufe der Zeit schwemmte die Strömung die verrosteten Scheiben, die mit dem Sprengstoff TNT gefüllt sind und durch Druck ausgelöst werden können, an die besagte Stelle.

Auf einem Abschnitt der Donau ist das Baden, Tauchen, Angeln und Bootfahren verboten

Um zu verhindern, dass Menschen zu Schaden kommen, ordnete das Landratsamt nun an, dass sich 150 Meter oberhalb und 50 Meter unterhalb der Brücke sowohl im Bereich des Ufers als auch des Flusses niemand aufhalten darf. Die Regelung gilt 30 Meter in Richtung Flussmitte. Damit ist diese Zone insbesondere für Personen tabu, die dort baden, tauchen, angeln oder mit einem Boot fahren wollen. Auch das sogenannte Magnetfischen und die Suche mit Metalldetektoren sind dem Amt zufolge untersagt.

Auf Zetteln an den Absperrungen ist die betroffene Zone an der Donau markiert. Foto: Wolfgang Widemann

Das Wasserwirtschaftsamt sperrte am Freitag die Uferwege auf beiden Seiten des Flusses ab – im nördlichen Bereich auf einer Länge von 1,4 Kilometern und im südlichen auf 1,3 Kilometern. Die Pfade wurden mit Bauzaun-Elementen abgeriegelt, versehen mit Schildern, auf denen Folgendes steht: "Sperrbereich. Lebensgefahr! Betreten strengstens verboten."

Um abzuklären, ob noch weitere Minen im Fluss verborgen sind, plant das WWA in Abstimmung mit der Stadt Donauwörth, ein Fachbüro zu beauftragen. Dieses soll das nördliche Ufer der Donau auf einer Länge von 200 Metern erkunden. Bei diesem handelt es sich um das sogenannte Gleitufer, an dem der Fluss Material ablagert. Je nach Ergebnis werde dann entschieden, ob das Gebiet noch ausgedehnt wird und ob weitere Maßnahmen nötig werden.

Im August 2020 erklärten Fachleute gegenüber unserer Redaktion, sie hielten die jeweils an die fünf Kilogramm schweren Minen auch gut 75 Jahre nach Kriegsende für höchst gefährlich: "Die funktionieren mit absoluter Sicherheit noch." Zur Sprengkraft hieß es: Explodiere eine solche Panzermine am Boden, hinterlassen sie einen Krater mit einem Durchmesser von vier Metern.