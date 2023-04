Papiertonne in der Parkstadt brennt

Dank eines aufmerksamen Anwohners ist in der Parkstadt eine brennende Papiertonne entdeckt und gelöscht worden.

Am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr teilte ein Anwohner in der Donauwörther Parkstadt der Polizei mit, dass bei den Wohnanlagen in der Eichenstraße eine Papiertonne brenne. Die Feuerwehr Donauwörth rückte daraufhin mit 20 Einsatzkräften aus, löschte die lichterloh brennende Papiertonne. Nach Einschätzung der Polizei Donauwörth wurde durch den schnellen Einsatz ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert. (AZ)