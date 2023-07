Parken, Umleitungen, Kinderprogramm: Das müssen Sie zum Reichsstraßenfest wissen

Nach vier Jahren unfreiwilliger Pause findet das Donauwörther Reichsstraßenfest wieder statt. Zum Auftakt gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die Donauwörther Reichsstraße verwandelt sich von Mittwoch, 19. Juli, bis Samstag, 22. Juli, in eine sommerliche Freiluft-Feierstätte für Jung und Alt. Vielseitige Musikgruppen, Tanzaufführungen, ein bunter Markt und ein großes Speisenangebot versprechen auch bei der 23. Ausgabe des Straßenfestes beste Unterhaltung von früh bis spät - nicht nur auf den vier Bühnen und nicht nur für Erwachsene.

Wo parken Besucherinnen und Besucher?

Wer mit dem Auto über die B25 oder aus Nürnberger Richtung anreist, findet in nächster Nähe zum Festgelände ein Parkhaus am Münster und eines am Liebfrauenmünster. Festgäste, die aus der Richtung Augsburg, Ulm oder Ingolstadt anfahren, stellen ihr Auto entweder im Wörnitzparkhaus, im Parkhaus im Ried oder im Parkhaus am Weidenweg ab. In deren Nähe stehen für einen Euro, samt fünfminütigem Fußweg zum Fest, zusätzlich Parkplätze an der Neuen Obermayerstraße oder an der Zirgesheimer Straße zur Verfügung. Fahrrad-Abstellplätze finden sich im Stadthof, am Museumsplatz und am Eingang zur Heilig-Kreuz-Straße.

Wie wird um die Reichsstraße herum umgeleitet?

Während des Reichsstraßenfestes werden von Dienstag, 18. Juli, 8 Uhr bis Sonntag, 23. Juli, 10 Uhr folgende Straßen für den gesamten Verkehr gesperrt:

Reichsstraße

Mangoldstraße

Merkurplatz

Augsburger Botengasse

Oberer Farbberg

Die Heilig-Kreuz-Straße ist nur für Anwohner befahrbar. Der Verkehr wird aus Richtung Berger Allee über die Westspange und aus Richtung Kapellstraße über die Rathausgasse, Sonnenstraße und Bäckerstraße umgeleitet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Worauf dürfen sich Kinder freuen?

Auf "Bernies Bunter Bühne" im Innenhof der Stadtbibliothek warten am Donnerstag, Freitag und Samstag von 14 bis 17 Uhr ein Puppentheater und ein Improvisationstheater auf ihr Publikum. Beim Theater zum Mitspielen stehen junge Besucherinnen und Besucher selbst im Rampenlicht oder schlüpfen beim Kinderschminken in neue Rollen. Lieder zum Mitmachen spielen Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme am Donnerstag um 14 und 16 Uhr auf der Bühne "International" zwischen Rosenwirts- und Mohrengasse. Zwischen beiden Auftritten verzaubert dort Knut der Zau-Bär-er um 15 Uhr seine Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine musikalische "Schatzkiste" zum Mitsingen öffnet Geraldino am Freitag um 14 und 16 Uhr auf der Bühne "International", um 15 Uhr tritt Zau-Bär-er Knut dort noch einmal auf.

Wen erwartet welcher Eintrittspreis?

Kostenlos und von allen Straßenseiten ist der Zutritt zum Fest möglich, verrät Kathrin Stadlmayr von der städtischen Pressestelle.

Reichsstraßenfest Donauwörth 2023: Programm, Termin und Gärtnerumzug

Was gibt es zu essen?

"Alles, was das Herz begehrt", biete das internationale Verpflegungsangebot, erzählt die Pressesprecherin weiter. Die Auswahl bestehe nicht nur aus Ochs am Spieß, bayerischem Döner, Crêpes und Flammkuchen, Burger, Sushi sowie weiteren asiatischen und anderen Spezialitäten, sondern genauso aus Kuchen, Schokofrüchten und einem großen Getränkesortiment. Einen Plan mit allen Ständen hat die Stadt auf ihrem Facebook- und Instagram-Kanal veröffentlicht. Hunger und Durst lassen sich am Mittwoch von 12 bis 24 Uhr, am Donnerstag von 11 bis 24 Uhr, am Freitag von 11 bis 1 Uhr und am Samstag von 9 bis 1 Uhr stillen.

Warum endet das Donauwörther Fest bereits am Samstag?

Der Abschluss schon am Samstag habe "organisatorische Gründe", weiß Stadlmayr: Voraussichtlich bereits am Sonntagmittag sei dadurch der Abbau aller Bühnen und Stände auf der Reichsstraße abgeschlossen. Ebenso reibungslos wie der Verkehr ließe sich so der Betrieb der Geschäfte an der Hauptstraße Donauwörths am Montag fortsetzen.