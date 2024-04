Nach dem Brand: Parkhaus am Münster ist wieder geöffnet

Zwei Tage lang war die Tiefgarage am Münster in Donauwörth gesperrt. Grund dafür war ein Feuer, das mutmaßlich absichtlich gelegt wurde.

Gute Nachricht für alle, die in der Donauwörther Innenstadt etwas zu erledigen haben und mit dem Auto "anreisen": Das Parkhaus am Münster ist wieder geöffnet. Nach Auskunft der Stadt ist die Tiefgarage seit Dienstag, 15.30 Uhr zugänglich. Damit war sie mehr als zwei Tage lang gesperrt. Grund dafür war ein Autobrand. Nach Erkenntnissen der Polizei zündete am Montagmittag wohl ein 29-Jähriger den Wagen an. Der stand im zweiten Untergeschoss. Weil die Sprinkleranlage ansprang, wurde der Brand eingedämmt und die anderen Pkw blieben unversehrt.

Dennoch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Nach dem Brand mussten unter anderem Wartungsarbeiten an der Sprinkler- und der Feuermeldeanlage vorgenommen werden. Diese nahmen zwei Tage in Anspruch. Zu den möglichen Motiven des mutmaßlichen Brandstifters wollte sich die Kripo Dillingen auch am Mittwoch nicht näher äußern. Die Ermittlungen dauern an. (wwi)